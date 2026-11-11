Браун встретился с Тейтумом во Франции перед обменом из «Бостона». Чарания раскрыл детали

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун провёл личную встречу с Джейсоном Тейтумом во Франции в конце июня 2026 года. Разговор состоялся вскоре после того, как «Бостон Селтикс» не сумел договориться с «Милуоки Бакс» об обмене Янниса Адетокунбо.

В рамках переговоров руководство «Селтикс» предлагало Брауна, однако греческий форвард в итоге перешёл в «Майами Хит». Подробности встречи бывших одноклубников раскрыл инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Насколько мне известно, Джейлен Браун сам подошёл к Джейсону Тейтуму во время ужина, чтобы обсудить их будущее как дуэта и по