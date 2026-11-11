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«Да пошёл ты». Стивен Эй Смит рассказал, что ему сказал Леброн Джеймс во время конфликта

«Да пошёл ты». Стивен Эй Смит рассказал, что ему сказал Леброн Джеймс во время конфликта
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Известный американский спортивный журналист и телеведущий Стивен Эй Смит вспомнил конфликт с четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом, произошедший в марте 2025 года.

Тогда баскетболист, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», подошёл к журналисту во время матча с «Нью-Йорк Никс» и предъявил претензии из-за публичной критики своего сына Бронни. Незадолго до инцидента стало известно о новом пятилетнем контракте Смита с ESPN стоимостью не менее $ 100 млн.

«Я сказал: «Давай поговорим». А он ответил: «Да пошёл ты». Он хотел устроить сцену. И тут я вспомнил, что это первый день моего нового контракта. Я подумал: «Если сейчас ввяжусь в какую-нибудь передрягу, это может сказаться на моих деньгах». Со мной ещё никто так не поступал. Я хотел разобраться с ним, но понимал, что это создаст проблемы. Я знал, что будут проблемы», — рассказал Смит в подкасте The KG & Stephen A. Show.

Конфликт произошёл в марте 2025 года во время встречи «Лейкерс» с «Никс», завершившейся победой калифорнийской команды в овертайме со счётом 113:109.

Ранее Смит критиковал решение предоставлять Бронни Джеймсу игровое время в НБА, считая, что молодой защитник пока не готов к выступ