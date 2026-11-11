38-летний Стефен Карри превосходит себя по результативности из исторического сезона НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри демонстрирует более высокую результативность на старте сезона-2026/2027 НБА, чем в чемпионате-2015/2016, когда он стал первым в истории лиги единогласно выбранным самым ценным игроком регулярного сезона.

После девяти проведённых матчей Карри набирает в среднем 30,6 очка за игру против 30,1 очка 11 лет назад.

Примечательно, что в нынешнем чемпионате защитник проводит на площадке значительно меньше времени — 28,6 минуты против 34,2 в сезоне-2015/2016. При этом его реализация бросков с игры составляет 50,3% против 50,4% соответственно. По точности трёхочковых Карри сейчас немного превосходит показатели своего исторического сезона — 45,7% против 45,4%. Ещё заметнее разница в реализации штрафных бросков: 98,7% против 90,8%.

В сезоне-2015/2016 Карри помог «Голден Стэйт» установить рекорд НБА по количеству побед в регулярном чемпионате — 73 при девяти поражениях. В нынешнем сезоне «Уорриорз» начали чемпионат с трёх поражений, после чего одержали восемь побед подряд.