НБА: результаты игр 11 ноября

В ночь с 10 на 11 ноября прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

НБА. Результаты матчей 11 ноября:

«Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс» — 117:85 (26:21, 32:13, 27:38, 32:13);

«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» — 101:123 (23:30, 28:32, 31:29, 19:32);

«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 133:110 (29:18, 35:29, 35:25, 34:38);

«Юта Джаз» — «Майами Хит» — 109:115 (25:29, 29:35, 18:28, 37:23);

«Сакраменто Кингз» – «Орландо Мэджик» — 100:107 (27:34, 25:23, 24:27, 24:23);

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 123:103 (26:27, 33:32, 38:31, 26:23).