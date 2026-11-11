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Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2026/2027 на 11 ноября

Единая лига: расписание матчей 11 ноября
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В среду, 11 ноября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание матчей на 11 ноября (время московское):

17:30. «Бетсити Парма» — УНИКС.
19:00. ЦСКА — «Динамо» Владивосток.
19:30. «Зенит» — «Самара».

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2026
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