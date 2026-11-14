НБА: результаты игр 14 ноября

В ночь с 13 на 14 ноября мск состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников североамериканского баскетбола ожидали девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

НБА. Результаты матчей 14 ноября:

«Орландо Мэджик» — «Милуоки Бакс» — 107:99.

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 106:104.

«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 133:121.

«Чикаго Буллз» — «Атланта Хоукс» — 125:117 (ОТ).

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлиз» — 111:142.

«Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз» — 125:118.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 123:85.

«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 107:120.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 113:112.