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Россиянин Виктор Лахин провёл второй подряд результативный матч за фарм-клуб НБА

Россиянин Виктор Лахин провёл второй подряд результативный матч за фарм-клуб НБА
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25-летний российский центровой Виктор Лахин отметился очередным результативным выступлением за «Стоктон Кингз» в матче турнира NBA G League Tip-Off с «Рип Сити Ремикс» — фарм-клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча, состоявшаяся в ночь на 14 ноября, завершилась победой команды россиянина со счётом 133:129.

Лахин набрал 14 очков, сделал семь подборов и отдал одну результативную передачу. Центровой реализовал пять из восьми бросков с игры, включая два из трёх трёхочковых. Его показатель полезности составил «+7». При этом баскетболист получил пять персональных замечаний, что осложнило его выступление и не позволило провести заключительную часть встречи без риска удаления за перебор фолов.

Стоит также отметить, что для Лахина это второй подряд матч с двузначной результативностью. Так, в предыдущей встрече с «Вэлли Санз» (135:120) россиянин набрал 18 очков, сделал девять подборов, отдал одну передачу, совершил один пере