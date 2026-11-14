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Бэм Адебайо — о тренере «Майами» Споэльстре: один из лучших в своём деле

Бэм Адебайо — о тренере «Майами» Споэльстре: один из лучших в своём деле
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Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо выразил уверенность в том, что главный тренер команды Эрик Споэльстра сможет поставить команде системную игру.

«Его послужной список говорит сам за себя, и я даже не говорю о чемпионствах. Я говорю о командах, которые он выводил в финалы, о команде, которая начинала сезон со счёта 11-30, о командах, где 70-80% состава были незадрафтованными парнями. Он может заставить эту систему работать — он один из лучших в этом деле», — приводит слова Адебайо аккаунт The HEAT Realm в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне НБА «Майами Хит» одержал шесть побед и потерпел шесть поражений.

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