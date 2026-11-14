«Лейкерс» разочаровались в трёхкратном чемпионе НБА и ищут ему замену — The Athletic

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» пришло к выводу, что 30-летний американский центровой Кевон Луни не способен полноценно выполнять функции запасного игрока передней линии команды. Как сообщает The Athletic, клуб намерен продолжить поиск усиления на эту позицию, однако располагает ограниченными активами для проведения обменов.

Напомним, Луни присоединился к «Лейкерс» минувшим летом, подписав однолетний контракт. Однако закрепиться в ротации главного тренера Джей Джей Редика трёхкратному чемпиону НБА не удалось.

В нынешнем регулярном чемпионате центровой принял участие лишь в шести матчах, набирая в среднем 1,3 очка и делая 1,7 подбора за 5,7 минуты на площадке. При этом в семи из девяти последних встреч баскетболист не выходил на паркет по решению тренерского штаба.