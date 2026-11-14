Бывший адвокат сына Байдена будет защищать экс-звезду НБА Аренаса по делу о покере

Бывший американский баскетболист, трёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Гилберт Аренас нанял известного адвоката Марка Герагоса для защиты по уголовному делу об организации незаконных покерных игр. Ранее юрист представлял интересы Хантера Байдена — сына бывшего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Awful Announcing.

Согласно судебным документам, в октябре Аренас подал ходатайство о замене адвоката, которое удовлетворил федеральный судья Марк Скарси. Герагос также известен участием в делах братьев Менендес и защитой бывшего игрока НФЛ Колина Каперника. Рассмотрение дела Аренаса в федеральном суде Лос-Анджелеса перенесено на 16 февраля 2027 года.

Напомним, в июле 2025 года Аренасу предъявили три уголовных обвинения, связанных с предполагаемой организацией незаконного игорного бизнеса и предоставлением ложных сведений федеральным следователям.

По версии прокуратуры, в принадлежащем бывшему баскетболисту особняке в Калифорнии проводились нелегальные покерные игры с крупными ставками. Более того, после задержания Аренас не признал вину и в итоге был освобож