Бывший центровой ЦСКА Милутинов сломал палец и пропустит два матча «Олимпиакоса»

Сербский центровой греческого «Олимпиакоса» Никола Милутинов, ранее выступавший за московский ЦСКА, получил перелом указательного пальца правой руки. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Пирея.

По результатам медицинского обследования у 31-летнего баскетболиста выявлен перелом ногтевой фаланги указательного пальца. Из-за повреждения Милутинов пропустит встречу чемпионата Греции с «Арисом» 15 ноября, а также матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с израильским «Маккаби» 17 ноября.