Кущенко — о сезоне Единой лиги: даёт игрокам развиваться, насколько хватает их таланта

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о сезоне-2026/2027.

«Каждый сезон находит новых героев, потому что игроки получают новые роли. Посмотрите на МБА: они потеряли почти весь стартовый состав, а те, кто пришёл на замену, всех нас удивляют. Тренер может ротировать все 12 игроков, и все, кто выходит, забивают.

Лига даёт игрокам развиваться настолько, насколько хватает их таланта. Мы не играем в еврокубках, поэтому сегодня клубы развивают своих воспитанников. Скоро заканчивается первый этап, за топ-6 идёт приличная борьба, так что всё интересное только начинается», – приводит слова Кущенко Sports.ru.