Каракаш рассказал о готовности УНИКСа к матчу с «Локо» в Basket Cup после поражения в ЕЛ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Милан Каракаш рассказал о готовности казанцев к матчу Winline Basket Cup с «Локомотивом-Кубань» после поражения в регулярном чемпионате (80:107). Игра Basket Cup начнётся сегодня, 15 ноября, в 14:00 мск.

«Мы ожидаем, как всегда, очень трудной игры в Краснодаре. Всего две недели назад мы встречались с этим соперником и помним, как прошёл тот матч.

Так что понимаем, чего ожидать от краснодарцев, что нам нужно делать и как реагировать. Вопро