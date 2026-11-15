Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил дебют «Динамо» Владивосток в лиге.

«Владивостоку, несомненно, непросто входить в лигу. Это касается не только самого баскетбола: нужно выдержать очень много регламентных вещей, прежде всего качество телевизионной картинки и организацию матчей. Всё, что сейчас делает «Динамо», соответствует нашему регламенту.

Думаю, по прошествии этого периода можно сказать, что Владивосток справляется на очень хорошую оценку — четыре. Уверен, динамика продолжится: они слышат, понимают и очень быстро реагируют, руководство постоянно на связи с нами. Это очень важно, чтобы проект не был краткосрочным», — приводит слова Кущенко Sports.ru.

Коллектив из Владивостока проводит свой первый сезон в Единой лиге. Летом команда потеряла своего основателя и президента Эдуарда Сандлера, который погиб после аварии на гидроцикле.

После 10 матчей «Динамо» занимает восьмое место в таблице, одержав три победы при семи поражениях.