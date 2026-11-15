Тренер «Пармы» Пашутин рассказал, чего ожидает от матча с «Зенитом»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин высказался в преддверии матча с «Зенитом». Начало встречи — сегодня, 15 ноября, в 15:00 мск.

«Зенит» — очень серьёзный соперник, организованная команда с сильными игроками, способными решать исход матча индивидуально. В ноябре они усилились разыгрывающим Маркусом Ховардом. Ожидаем, что будет жёсткая, контактная игра. Важно оставаться сконцентрированными и плотно играть в защите», — приводит слова Пашутина пресс-служба турнира.

Перед матчем с «Зенитом» пермский коллектив потерпел два поражения по