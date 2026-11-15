В ночь с 15 на 16 ноября состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогут посмотреть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
НБА. Расписание матчей с 15 на 16 ноября (время московское):
21:00 — «Филадельфия Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс»;
00:00 — «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;
0:30 — «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт Хорнетс»;
1:00 — «Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс»;
2:00 — «Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс»;
2:00 — «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс»;
3:00 — «Вашингтон Уизардс» — «Хьюстон Рокетс»;
4:00 — «Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс»;
5:00 — «Сакраменто Кингз» — «Оклахома-Сити Тандер».