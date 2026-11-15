Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг тепло пообщался с защитником «Кливленд Кавальерс» Джеймсом Харденом после очного матча команд в регулярном чемпионате НБА. Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 127:117.

После финальной сирены бывшие партнёры по «Бруклин Нетс» обнялись и поговорили на площадке. Затем Ирвинг подошёл к зрителям у паркета, снял игровую майку и передал её одному из болельщиков.

Во время паузы в первой четверти на экранах арены показали знаменитый трёхочковый Ирвинга в седьмом матче финала НБА 2016 года, когда «Кливленд» завоевал чемпионский титул. Баскетболист улыбнулся и поприветствовал публику поднятой рукой.