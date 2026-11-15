Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо рассказал о взаимодействии с защитником Клэем Томпсоном. По словам двукратного MVP НБА, присутствие снайпера на площадке создаёт дополнительные трудности для обороны соперников.

«Это похоже на какой-то сбой, потому что защитник, который опекает Клэя, не может оставить его. И тот, кто опекает меня, тоже не может отойти. В результате появляется окно в одну-две секунды, когда можно принять решение. Томпсон может бросить сам или совершить рывок к кольцу, создав возможность для навесной передачи, короткого паса или передачи на слабую сторону. Приятно иметь рядом такого игрока, потому что он облегчает нам игру», — приводит слова Адетокунбо журналист Захари Вайнбергеру в соцсети X.

Данное высказывание прозвучало после победы «Майами» над «Детройт Пистонс» со счётом 137:117 в матче регулярного чемпионата НБА. Адетокунбо оформил дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов, а также отдал восемь результативных передач. Томпсон набрал 26 очков, реализовав 6 из 11 трёхочковых бросков.