Бывший капитан сборной Сербии может вернуться в национальную команду спустя четыре года

37-летний сербский форвард мюнхенской «Баварии» Владимир Лучич может вернуться в национальную команду после четырёхлетнего отсутствия. Как сообщает Mozzart Sport, бывший капитан команды должен войти в заявку главного тренера Душана Алимпиевича на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира — 2027.

Сборная Сербии 26 ноября сыграет на выезде с Литвой, а 29 ноября примет Италию в Белграде. По информации источника, из-за клубных обязательств перед «Баварией» Лучич, вероятнее всего, сможет принять участие только во второй встрече. Мюнхенский клуб 24 ноября проведёт матч Евролиги с израильским «Маккаби».

Последний раз Лучич выступал за н