Купер Флэгг превзошёл Коби Брайанта по очкам в НБА в возрасте тинейджера

19-летний американский форвард Купер Флэгг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», по итогам матча с «Кливленд Кавальерс» (117:127) превзошёл достижение легендарного пятикратного чемпиона лиги Коби Брайанта по очкам в лиге в подростковом возрасте.

В США возраст тинейджеров составляет с 13 до 19 лет включительно. Дебютировав в 18 лет лет в лиге, Флэгг набрал до сегодняшнего дня 1762 очка, а Брайант после дебюта и до истечения 19-летнего возраста — 1759.

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