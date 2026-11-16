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В матче с участием центрового Голдина произошла стычка с ударом головой и удалением. Видео

В матче с участием центрового Голдина произошла стычка с ударом головой и удалением. Видео
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Российский центровой «Майами Хит» и фарм-клуба «Су-Фолс Скайфорс» Владислав Голдин оказался участником стычки с игроком «Кливленд Чардж» Рашоном Эйджи в матче G-лиги в ночь на 15 ноября.

Эпизод произошёл за 50,8 секунды до конца четвёртой четверти при счёте 145:139 в пользу «Скайфорс». После фола Эйджи на Голдине баскетболисты встали вплотную друг к другу. Игрок «Кливленда» ударил россиянина головой в лицо, после чего вмешались другие участники встречи.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Судьи изучили видеоповтор и удалили Эйджи до конца матча. Оба баскетболист