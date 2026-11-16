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«Словно старею в обратную сторону». Таунс сделал необычное заявление о своём теле

«Словно старею в обратную сторону». Таунс сделал необычное заявление о своём теле
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31-летний центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс поделился необычным наблюдением о своём физическом состоянии и возрастных изменениях организма.

«Моё тело чувствует себя лучше, чем уже очень давно. Множество научных данных показывает, что я хорошо забочусь о своём организме и словно старею в обратную сторону», — приводит слова Таунса New York Post.

Стоит отметить, что каждое межсезонье баскетболист старается снизить вес, который затем постепенно набирает по ходу чемпионата. Такой подход помогает уменьшить нагрузку на колени и сохранить подвижность. На отношение Таунса к физической подготовке также повлияли советы Кевина Гарнетта и Эла Хорфорда.

В нынешнем регулярном чемпионате Таунс набирает в среднем 21,1 очка и делает 13,7 подбора за