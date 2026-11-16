Лука Дончич демонстрирует темп результативности, которого ещё не было в истории НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич демонстрирует рекордный темп результативности в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027. По данным статистического портала StatMuse в соцсети X, баскетболист набирает больше очков в пересчёте на минуту игрового времени, чем любой игрок за отдельно взятый сезон в истории лиги.

В нынешнем чемпионате Дончич набирает в среднем около 1,09 очка за минуту. Для сравнения: легендарный центровой Уилт Чемберлен в сезоне-1961/1962, когда установил абсолютный рекорд НБА по средней результативности (50,4 очка за матч), набирал приблизительно 1,04 очка за минуту. При этом словенцу ещё предстоит сохранить нынешний темп на протяжении оставшейся части чемпионата.

В последнем матче с «Финикс Санз» Дончич набрал 43 очка за 36 минут, сделав три подбора и отдав девять результативных передач.