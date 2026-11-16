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Легендарный тренер НБА Грег Попович встал у касс магазина и начал оплачивать покупки людей

Легендарный тренер НБА Грег Попович встал у касс магазина и начал оплачивать покупки людей
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77-летний американский специалист Грег Попович, пятикратный чемпион НБА в качестве главного тренера «Сан-Антонио Спёрс», устроил необычную благотворительную акцию в США. Вместе с супругой Мэри он оплатил покупки посетителям одного из супермаркетов в Сан-Антонио. Об этом сообщает издание San Antonio Express-News.

Инцидент произошёл в магазине сети H-E-B на улице Норт-Нью-Браунфелс. Попович расположился возле касс и оплачивал продукты покупателей, пришедших за покупками в преддверии Дня благодарения. Кроме того, бывший тренер фотографировался с поклонниками, которые подходили к нему поблагодарить за неожиданный подарок.

«Он оплатил мои покупки, и я расплакалась. Я люблю этого человека», — написала посетительница супермаркета Алиса