«Идеальное место на 15-20 лет». Вембаньяма — о своём будущем в «Сан-Антонио»

22-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался об отношении местных жителей к баскетболистам команды и возможности провести в клубе ещё 15-20 лет.

«Больше всего мне нравится уважение, которое они к нам проявляют. В других городах, где мы выступаем в гостях, люди не настолько уважительны. Иногда они бывают очень настойчивыми или навязчивыми, но в Сан-Антонио такого никогда не происходит. Это идеальное место, чтобы провести здесь 15 или 20 лет», — приводит слова Вембаньямы BasketNews.

Француз выступает за «Сан-Антонио» с 2023 года. Клуб выбрал его под первым номером на драфте НБА, после чего центровой стал одним из лидеров команды. В дебютном сезоне Вембаньяма получил награду лучшему новичку лиги.

Высказывание баскетболиста