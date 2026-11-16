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«Идеальное место на 15-20 лет». Вембаньяма — о своём будущем в «Сан-Антонио»

«Идеальное место на 15-20 лет». Вембаньяма — о своём будущем в «Сан-Антонио»
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22-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался об отношении местных жителей к баскетболистам команды и возможности провести в клубе ещё 15-20 лет.

«Больше всего мне нравится уважение, которое они к нам проявляют. В других городах, где мы выступаем в гостях, люди не настолько уважительны. Иногда они бывают очень настойчивыми или навязчивыми, но в Сан-Антонио такого никогда не происходит. Это идеальное место, чтобы провести здесь 15 или 20 лет», — приводит слова Вембаньямы BasketNews.

Француз выступает за «Сан-Антонио» с 2023 года. Клуб выбрал его под первым номером на драфте НБА, после чего центровой стал одним из лидеров команды. В дебютном сезоне Вембаньяма получил награду лучшему новичку лиги.

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