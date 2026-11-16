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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
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Пожизненно отстранённого от НБА баскетболиста могли запугивать выдуманные мафиози

Пожизненно отстранённого от НБА баскетболиста могли запугивать выдуманные мафиози
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Бывший бигмен «Торонто Рэпторс» Джонтей Портер, пожизненно отстранённый от НБА за нарушение правил о ставках, мог стать жертвой масштабного обмана со стороны участников букмекерской схемы. Об этом свидетельствуют результаты расследования журналиста Ника Берардини для The New Yorker, подробности которого также обсуждались в подкасте Pablo Torre Finds Out.

Портер получал угрозы от людей, представлявшихся членами итальянской и еврейской мафии. Баскетболист накопил крупные долги из-за азартных игр, после чего согласился досрочно покидать матчи НБА ради выигрышей сообщников на ставках. В частности, его задолженность перед предполагаемым представителем итальянской мафии по имени Винни достигала $ 200 тыс.