Пожизненно отстранённого от НБА баскетболиста могли запугивать выдуманные мафиози

Бывший бигмен «Торонто Рэпторс» Джонтей Портер, пожизненно отстранённый от НБА за нарушение правил о ставках, мог стать жертвой масштабного обмана со стороны участников букмекерской схемы. Об этом свидетельствуют результаты расследования журналиста Ника Берардини для The New Yorker, подробности которого также обсуждались в подкасте Pablo Torre Finds Out.

Портер получал угрозы от людей, представлявшихся членами итальянской и еврейской мафии. Баскетболист накопил крупные долги из-за азартных игр, после чего согласился досрочно покидать матчи НБА ради выигрышей сообщников на ставках. В частности, его задолженность перед предполагаемым представителем итальянской мафии по имени Винни достигала $ 200 тыс.