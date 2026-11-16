Джейлен Браун годами ощущал недостаток уважения со стороны «Бостона» — Boston Globe

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун на протяжении выступлений за «Бостон Селтикс» испытывал недостаток уважения со стороны клуба и болельщиков. Одним из наиболее запомнившихся баскетболисту эпизодов стал свист фанатов во время драфта-2016, когда команда выбрала его под третьим номером. Об этом пишет обозреватель Boston Globe Гэри Уошберн.

Браун неоднократно возвращался к этому эпизоду, который произошёл ещё до начала его профессиональной карьеры. В дальнейшем американец сталкивался с критикой из-за ошибок при ведении мяча, потерь и нереализованных штрафных бросков. Дополнительное недовольство вызвало сокращение его игрового времени в 2018 году в пользу Гордона Хэйворда, который на тот момент ещё не полностью восстановился после тяжёлой травмы.

Ещё одним источником напряжения стали отношения с руководством «Селтикс». Клуб отдавал приоритет Джейсону Тейтуму, которого рассматривал в ка