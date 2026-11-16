Участник громкого обмена Дончича может быть заинтересован в возвращении в «Лейкерс»

Журналист Йован Буха вспомнил разговор с 23-летним защитником «Даллас Маверикс» Максом Кристи после его обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс» в феврале 2025 года. Тема возникла во время обсуждения возможного возвращения баскетболиста в калифорнийский клуб.

«Думаю, да, он был бы рад вернуться. Я разговаривал с Максом после обмена. Он был расстроен, очень подавлен. Он хотел быть игроком «Лейкерс», — сказал Буха в подкасте Buha's Block.

Кристи был выбран «Лейкерс» под 35-м номером на драфте-2022. Защитник провёл в команде два с половиной сезона, постепенно увеличивая игровое время и закрепившись в ротации.

Напомним, в феврале 2025 года он вместе с Энтони Дэвисом отправился в «Даллас» в рамка