Женская сборная России по баскетболу разгромила Беларусь с разницей в 39 очков

Женская сборная России по баскетболу одержала разгромную победу над национальной командой Беларуси в товарищеском матче. Встреча состоялась 15 ноября в подмосковном Новогорске и завершилась со счётом 91:52 (20:10, 26:10, 25:14, 20:18).

Самой результативной баскетболисткой российской сборной стала Юлия Савукова, набравшая 15 очков и сделавшая шесть подборов. Александра Елисеева записала на свой счёт 13 очков, шесть результативных передач и пять перехватов, а Мария Родионова отметилась 11 очками и четырьмя передачами. В составе сборной Беларуси выделилась Полина Костюковец, набравшая 21 очко и сделавшая шесть подборов.

Российская команда захватила преимущество с первых минут встречи, выиграв стартовую четверть со счётом 20:10. К большому перерыву подопечные Александра Ковалёва увеличили отрыв до 26 очков (46:20), а перед заключительной десятиминуткой преимущество достигло 37 очков (71:34).

Отметим, что встреча прошла в рамках учебно-тренировочного сбора национальной команды, который продлится до 17 ноября. Второй товарищеский матч между сборными России и Беларуси запланирован на 16 ноября, начало — в 15:30 мск.