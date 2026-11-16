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Американский баскетболист Октавиус Эллис назвал Россию своим вторым домом

Американский баскетболист Октавиус Эллис назвал Россию своим вторым домом
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Американский центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис, проводящий четвёртый сезон в составе екатеринбургского клуба, поделился впечатлениями от жизни в России. За свою профессиональную карьеру баскетболист также успел поиграть за красноярский «Енисей» в сезоне-2017/2018.

«Думаю, вполне могу назвать Россию моим вторым домом, ведь за всю карьеру это одно из тех мест, где я провёл больше всего времени, играя за границей. Я провёл в Греции примерно столько же времени, сколько и в России. Так что можно сказать, что и Греция, и Россия — мой второй дом», — сказал Эллис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

За плечами американского центрового продолжительная карьера в европейском баскетболе. Среди его бывших команд — греческий «Олимпиакос», где он выступал вместе с легендарным Вассилисом Спанулисом. В России Эллис впервые оказался в сезоне-2017/2018, а с сезона-2023/2024 защищает цвета «Уралмаша».

Нынешний сезон стал для баскетболиста уже 11-м за пределами США. На протяжении этого времени ему приходилось совмещать профессиональную карьеру с воспитанием детей, которые живут вдали от него.

Читайте большое интервью с игроком «Уралмаша» Октавиусом Эллисом на «Чемпионате» в 8:00 мск.
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