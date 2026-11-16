Бывший игрок НБА Джефф Тиг оценил перспективы «Майами Хит» в текущем сезоне, заявив, что команда способна побороться за место в первой четвёрке Восточной конференции.

«Я думаю, они войдут в топ-4. Включение Райана Конуэлла в состав, его способность бросать, но при этом немного создавать… Он также очень хороший защитник. Его не считали доминирующим защитником, однако он держит свою игру. Он защищает зону, в которой находится. Я говорю это не просто потому, что он учился в «Пайк» и мы знаем его на самом деле, а потому, что он действительно хороший игрок», — приводит слова Тига аккаунт Heat Culture HQ в социальной сети X.