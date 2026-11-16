Известный спортивный аналитик Скип Бэйлесс заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стал играть лучше после ухода звёздного форварда Леброна Джеймса, так как словенец Лука Дончич больше не хотел делить с ним лидерство в команде.

«Лука находится в своей собственной лиге. Я не говорю, что он ненавидел Леброна, но он его не любил. Ему определённо не нравилось делить сцену, потому что Леброн — это Леброн, и вся эта звёздная аура. Он делает то же самое, что и я: как мы можем по-настоящему разделить сцену?

На данный момент я лучше него во всех этих вещах. Они оба действительно великие распасовщики. Леброн, Лука — плеймейкеры поколения. Это навык, который является даром от баскетбольных богов. Вы просто не видите, на что способны эти двое», — приводит слова Бэйлесса аккаунт Web 3luveer в социальной сети Х.