Греческий форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо рассказал, как тренерский подход Эрика Споэльстры, позволяющий ему разыгрывать мяч в любой момент, влияет на его комфорт и игру команды.

«Да, это очень хорошее решение. Это делает атаку лучше. Мне комфортнее находиться на площадке с такой тактикой. Когда я не получаю мяч, я стараюсь бежать — быть первым там… бывают моменты, когда я беру подбор в защите 7-10 раз за игру, так что теперь у меня есть 10 владений, где я должен принимать правильные решения… Я думаю, в начале это был просто я, а теперь так много элементов этой головоломки, которые мы соединяем как команда», — приводит слова Адетокунбо аккаунт The HEAT Realm в социальной сети Х.