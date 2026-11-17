Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил выступление женской сборной России в двух товарищеских матчах с национальной командой Беларуси, состоявшихся 15 и 16 ноября в подмосковном Новогорске.

«Благодарим Федерацию баскетбола Беларуси за возможность спарринга. В этот раз команды бились молодыми составами, свои силы попробовали новые игроки. Видно, что на сборе была проделана большая работа, хотя в какие-то моменты игры всё решало везение. В очередной раз наши девчонки показали качественную подготовку. Со своей стороны мы будем работать над тем, чтобы предоставить женской национальной команде возможность получать игровую практику с другими сборными», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Российские баскетболистки одержали две разгромные победы над Беларусью. Первая встреча завершилась со счётом 91:52, вторая — 75:38. Таким образом, суммарная разница набранных и пропущенных очков за два матча составила 76.

Самой результативной баскетболисткой второго матча стала