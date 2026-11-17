32-летний центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид подвергся резкой критике со стороны неназванного помощника главного тренера одной из команд Западной конференции НБА. Поводом стали неудачные выступления обладателя награды самому ценному игроку регулярного чемпионата 2023 года.

«Эмбиид выглядит… как обуза», — сказал специалист в беседе с журналистом ESPN Дейвом Макменамином.

В нынешнем регулярном чемпионате Эмбиид принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 17,9 очка, делая 8,8 подбора и отдавая 3,7 результативной передачи. Точность его бросков с игры составляет 37,4% — худший показатель за всю карьеру американца камерунского происхождения.

Особенно неудачно центровой атакует из-за трёхочковой дуги. Из 36 дальних попыток он реализовал только четыре (11,1%). Это худший результат среди баскетболистов НБА, совершивших не менее 20 трёхочковых бросков в нынешнем сезоне. Более того, за последние девять матчей Эмбиид попал из-за дуги лишь один раз при 25 попытках.

При этом «Филадельфия» успешно начала регулярный чемпионат, одержав 11 побед в 14 матчах. Эмбиид пропустил три встречи из-за проблем со здоровьем.