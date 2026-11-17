Дончич стал самым результативным игроком НБА на каждой из первых четырёх недель сезона

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал самым результативным баскетболистом НБА на каждой из первых четырёх недель регулярного чемпионата сезона-2026/2027. Об этом сообщает ClutchPoints в соцсети X со ссылкой на статистику лиги.

В первую игровую неделю словенец набирал в среднем 34,3 очка за матч, во вторую — 41,0, в третью — 45,0, а в четвёртую — 35,7. На каждом из этих отрезков показатели Дончича были лучшими среди всех баскетболистов НБА.

После 12 проведённых матчей на счету разыгрывающего 468 очков, что соответствует средней результативности 39,0 очка за встречу. Кроме того, Дончич делает в среднем 7,2 подбора и отдаёт 7,8 результативной передачи.

На четвёртой неделе регулярного чемпионата словенец принял участие в трёх матчах. Во встречах с «Атлантой Хоукс» и «Милуоки Бакс» он набрал по 32 очка, а в игре с «Финикс Санз» — 43.

Последняя встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 131:123. Команда продлила победную серию до восьми матчей и довела общий баланс сезона до 12 побед при двух поражениях.