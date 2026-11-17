«Финикс Санз» пока не ведёт предметных переговоров с «Нью-Орлеан Пеликанс» по обмену 30-летнего американского защитника Деджонте Мюррея на 24-летнего Джейлена Грина. Об этом сообщил инсайдер Марк Штейн в эфире SiriusXM NBA Radio.

«Финикс» проявил предварительный интерес к Деджонте Мюррею, но, думаю, люди поспешили сделать вывод, что Джейлена Грина обменяют на Мюррея, поскольку их зарплаты сопоставимы. На данный момент никаких предметных переговоров не было», — сказал Штейн в эфире SiriusXM NBA Radio.

Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил о желании Мюррея покинуть «Нью-Орлеан». В числе потенциальных покупателей защитника оказался «Финикс», заинтересованный в усилении позиции разыгрывающего. При этом окружение Мюррея рассчитывает на возможность сделки с участием Грина.

В нынешнем сезоне зарплата Мюррея составляет около $ 32,8 млн, тогда как Грин заработает приблизительно $ 36,3 млн. Сопоставимые суммы контрактов делают обмен финансово возможным, однако никаких договорённостей между клубами пока нет.

В девяти матчах регулярного чемпионата сезона-2026/2027 Мюррей набирает в среднем 13,4 очка, делает 4,6 подбора и отдаёт 4,4 результативной передачи. По