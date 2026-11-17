Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо демонстрирует один из лучших показателей результативности в истории клуба. После 13 матчей регулярного чемпионата НБА сезона-2026/2027 баскетболист набирает в среднем 28,9 очка за встречу. Об этом сообщает Basketball Forever.

На данный момент это второй показатель в истории «Майами» в сравнении с отдельными сезонами игроков. Выше результативность была только у легендарного Дуэйна Уэйда в сезоне-2008/2009, когда он набирал в среднем 30,2 очка за игру.

В сезоне-2006/2007 Уэйд набирал 27,4 очка за 51 матч, а в чемпионате-2005/2006 его показатель составил 27,2 очка. Двукратный чемпион НБА в составе «Майами» Леброн Джеймс дважды завершал сезон со средней результативностью 27,1 очка — в 2012 и 2014 годах.

В нынешнем чемпионате Адетокунбо набрал 376 очков за 13 встреч. Помимо этого, грек делает в среднем 12,5 подбора и отдаёт 5,2 результативной передачи, реализуя 59,5% бросков с игры.

В последнем проведённом матче с «Детройт Пистонс» (137:117) форвард набрал 34 очка, сделал 14 подборов и отдал восемь результативных передач. «Майами» одержал четвёртую победу подряд, доведя баланс сезона до семи побед при ш