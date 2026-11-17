Леброн показывает худшую результативность в карьере и надеется набрать форму к декабрю

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс рассчитывает набрать оптимальную физическую форму к декабрю на фоне худших показателей результативности за всю карьеру в НБА. Об этом сообщает ESPN.

«Леброн попросил тренеров проявить терпение. Он рассчитывает найти свой игровой ритм и набрать необходимые физические кондиции к декабрю», — написал журналист ESPN Дейв Макменамин со ссылкой на источник в «Филадельфии».

В первых 11 матчах регулярного чемпионата сезона-2026/2027 Джеймс набирает в среднем 15,1 очка, делает 7,2 подбора и отдаёт 6,9 результативной передачи. При этом американец проводит на площадке 32,5 минуты за встречу, реализуя 44,3% бросков с игры и 22,5% трёхочковых.

Средние показатели результативности, игрового времени и точности дальних бросков являются худшими за 24 сезона Джеймса в НБА. Кроме того, по данным ESPN Research, ранее форвард никогда не набирал настолько мало очков в среднем на протяжении 11 матчей подряд.

Несмотря на трудности одного из лидеров, «Филадельфия» успешно начала регулярный чемпионат. После 14 встреч команда под руководством Ника Нёрса одержала 11 побед при трёх поражениях, находясь в числе лидеров Восточной конференции.