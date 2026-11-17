Опубликован новый рейтинг силы команд НБА, «Бруклин» Егора Дёмина поднялся на две позиции

Обозреватель официального сайта НБА Джон Шуманн представил обновлённый рейтинг силы команд перед пятой неделей регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

Первое место сохранил «Сан-Антонио Спёрс», одержавший 12 побед подряд. На вторую строчку с четвёртой поднялся «Хьюстон Рокетс», а тройку лидеров замкнул «Бостон Селтикс», ранее занимавший шестую позицию.

«Лос-Анджелес Лейкерс» благодаря восьмиматчевой победной серии переместился с восьмого на четвёртое место. Пятёрку сильнейших замкнула «Филадельфия Сиксерс», сохранившая прежнюю позицию.

Топ-10 рейтинга силы команд НБА:

1. «Сан-Антонио Спёрс» (ранее — 1-е место).

2. «Хьюстон Рокетс» (4).

3. «Бостон Селтикс» (6).

4. «Лос-Анджелес Лейкерс» (8).

5. «Филадельфия Сиксерс» (5).

6. «Портленд Трэйл Блэйзерс» (11).

7. «Миннесота Тимбервулвз» (3).

8. «Оклахома-Сити Тандер» (2).

9. «Денвер Наггетс» (13).

10. «Майами Хит» (18).

Наиболее существенный прогресс продемонстрировал «Майами», поднявшийся сраз