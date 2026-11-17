Обозреватель официального сайта НБА Джон Шуманн представил обновлённый рейтинг силы команд перед пятой неделей регулярного чемпионата сезона-2026/2027.
Первое место сохранил «Сан-Антонио Спёрс», одержавший 12 побед подряд. На вторую строчку с четвёртой поднялся «Хьюстон Рокетс», а тройку лидеров замкнул «Бостон Селтикс», ранее занимавший шестую позицию.
«Лос-Анджелес Лейкерс» благодаря восьмиматчевой победной серии переместился с восьмого на четвёртое место. Пятёрку сильнейших замкнула «Филадельфия Сиксерс», сохранившая прежнюю позицию.
Топ-10 рейтинга силы команд НБА:
1. «Сан-Антонио Спёрс» (ранее — 1-е место).
2. «Хьюстон Рокетс» (4).
3. «Бостон Селтикс» (6).
4. «Лос-Анджелес Лейкерс» (8).
5. «Филадельфия Сиксерс» (5).
6. «Портленд Трэйл Блэйзерс» (11).
7. «Миннесота Тимбервулвз» (3).
8. «Оклахома-Сити Тандер» (2).
9. «Денвер Наггетс» (13).
10. «Майами Хит» (18).
Наиболее существенный прогресс продемонстрировал «Майами», поднявшийся сраз