20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин демонстрирует низкую точность двухочковых бросков в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027.

После семи проведённых матчей россиянин реализовал лишь 5 из 14 двухочковых попыток. Таким образом, точность бросков Дёмина с этой дистанции составляет 35,7%. На статистику обратил внимание аккаунт NetsKingdom в социальных сетях.

Примечательно, что из-за трёхочковой дуги защитник атакует значительно чаще. За семь встреч он выполнил 41 дальний бросок, из которых 15 оказались точными (36,6%). Таким образом, на трёхочковые приходится почти 75% всех попыток Дёмина с игры.

В последнем матче с «Филадельфией Сиксерс» (123:135) россиянин набрал девять очков, реализовав 3 из 10 бросков с игры. Из-за дуги Дёмин попал дважды при семи попытках, а с двухочковой дистанции — один раз из трёх.