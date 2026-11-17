В ночь с 16 на 17 ноября прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

НБА. Результаты матчей 17 ноября:

«Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 105:115 (17:20, 24:30, 36:25, 28:40);

«Вашингтон Уизардс» — «Мемфис Гриззлиз» — 120:136 (35:33, 34:26, 18:26, 33:35);

«Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 126:115 (25:31, 32:17, 31:31, 38:36);

«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 128:110 (29:15, 33:31, 39:35, 27:29);

«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 123:135 (123:135);

«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 106:98 (26:26, 33:25, 28:22, 19:25);

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:94 (35:11, 26:25, 32:29, 22:29);

«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 105:117 (24:20, 29:36, 29:34, 23:27).