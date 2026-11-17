Евролига: расписание матчей 17 ноября
Сегодня, 17 ноября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ожидает девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.
Евролига. Расписание на 17 ноября (время московское):
19:00 — «Дубай — Анадолу Эфес»;
21:00 — «Жальгирис» — Бавария»;
21:00 — «Фенербахче» — АСВЕЛ;
22:05 — «Маккаби» Тель-Авив — Олимпиакос»;
22:30 — «Баскония» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:30 — «Барселона» — «Париж»;
22:30 — «Олимпия» — «Црвена Звезда»;
22:45 — «Партизан» — «Валенсия»;
23:00 — «Виртус» — «Панатинаикос».
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