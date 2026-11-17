Сегодня, 17 ноября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ожидает девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание на 17 ноября (время московское):

19:00 — «Дубай — Анадолу Эфес»;

21:00 — «Жальгирис» — Бавария»;

21:00 — «Фенербахче» — АСВЕЛ;

22:05 — «Маккаби» Тель-Авив — Олимпиакос»;

22:30 — «Баскония» — «Хапоэль» Тель-Авив;

22:30 — «Барселона» — «Париж»;

22:30 — «Олимпия» — «Црвена Звезда»;

22:45 — «Партизан» — «Валенсия»;

23:00 — «Виртус» — «Панатинаикос».