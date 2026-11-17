20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал свою невысокую результативность в последних матчах регулярного чемпионата НБА.

«Я просто стараюсь делать всё возможное для команды в любой ситуации. Не знаю, я опять же пытаюсь получать удовольствие от игры, выходить на площадку и играть в баскетбол вместе с друзьями. Иногда бывают такие дни, иногда — другие. Надеюсь, хороших дней будет больше, чем плохих. Именно с таким настроем я стараюсь ко всему подходить», — сказал Дёмин в эфире YES Network.

В последних двух матчах регулярного чемпионата россиянин набрал 11 и девять очков соответственно. Во встрече с «Мемфис Гриззлиз» (110:129) Дёмин реализовал четыре броска с игры, а в противостоянии с «Филадельфией Сиксерс» (123:135) — 3 из 10 попыток.

Примечательно, что первую половину встречи с «Филадельфией» защитник завершил без набранных очков, промахнувшись всеми четырьмя бросками с игры и обеими попытками со штрафной линии.

После большого перерыва Дёмин сумел улучшить результативность. Россиянин завершил матч с девятью очками, тремя подборами, четырьмя передачами и пятью потерями. В заключительной четверти его трёхочковый сократил отставание «Бруклина» до