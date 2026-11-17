Бывший игрок НБА Рэймонд Фелтон оценил шансы «Лос-Анджелес Лейкерс» на победу в чемпионате в сезоне-2026/2027. По его мнению, команда не сможет претендовать на титул, если Лука Дончич не будет набирать около 40 очков за матч.

«Буду с вами честен, если этот парень не будет набирать в среднем чертовски близко к 40, то у них нет шансов. Да, я понимаю, что Остин Ривз действительно хорош, но если говорить откровенно, Лука значительно упрощает игру для команды. Если в какой-то момент он сбавит обороты, что произойдёт с «Лейкерс»? Команда тоже просядет», — сказал Фелтон в подкасте To The Baha.

После 12 матчей регулярного чемпионата Дончич в среднем набирает 39 очков, делает 7,2 подбора и отдаёт 7,8 передачи за игру. «Лейкерс» одержали 12 побед при двух поражениях.