Сегодня, 17 ноября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников баскетбола ожидает пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Расписание матчей Еврокубка на 17 ноября (время московское):

19:30 — «Тюрк Телеком» — «Леново Тенерифе»;

20:00 — «Балкан» — Ратиофарм Ульм»;

22:00 — «Рома» — «Бахчешехир»;

22:00 — «Росток Сивулвз — «Хапоэль» Иерусалим;

22:30 — «Лондон Лайонс» — «Шяуляй».

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.