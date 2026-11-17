«Барселона» договорилась о переходе бывшего седьмого номера драфта НБА — инсайдер
Испанская «Барселона» согласовала переход французского защитника Киллиана Хейза, сообщает журналист Майкл Скотто. По информации инсайдера, в контракте Хейза будет опция на возвращение в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).
Киллиану Хейзу 25 лет. Француз является воспитанником «Шоле», за который он выступал с 2017 по 2019 год. На драфте 2020 года был выбран «Детройт Пистонс» под седьмым номером, где выступал до 2024-го. В марте 2026 года заключил контракт с «Сакраменто Кингз» до окончания сезона с опцией команды.
Ранее стало известно, что «Барселона» потеряла лучшего бомбардира команды в Евролиге на полтора месяца.
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