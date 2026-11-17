Испанская «Барселона» согласовала переход французского защитника Киллиана Хейза, сообщает журналист Майкл Скотто. По информации инсайдера, в контракте Хейза будет опция на возвращение в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

Киллиану Хейзу 25 лет. Француз является воспитанником «Шоле», за который он выступал с 2017 по 2019 год. На драфте 2020 года был выбран «Детройт Пистонс» под седьмым номером, где выступал до 2024-го. В марте 2026 года заключил контракт с «Сакраменто Кингз» до окончания сезона с опцией команды.

Ранее стало известно, что «Барселона» потеряла лучшего бомбардира команды в Евролиге на полтора месяца.