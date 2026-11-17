Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о возросшей нагрузке на 24-летнего новичка команды Якселя Лендеборга после травмы Стефена Карри.

«Мы должны рассчитывать на него, но снизить ожидания. Несправедливо заставлять его брать на себя роль Стефа, когда он провёл всего 13 матчей в НБА. Нам нужно продолжать полагаться на него, но не требовать слишком многого, чтобы он мог постепенно освоиться. Сейчас мы оказываем на него слишком большое давление, и справляться с этим очень тяжело. Мы можем контролировать только то, что зависит от нас», — сказал Грин в беседе с журналистом ESPN Энтони Слэйтером.