Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс». Для баскетболиста это будет первая встреча с бывшей командой после обмена летом 2026 года.

«Я никогда не был особенно эмоциональным. Думаю, единственный раз, когда я действительно испытывал сильные эмоции, — когда мы выиграли чемпионат. За всю карьеру я, пожалуй, ни разу не позволял эмоциям влиять на свою игру. Мне кажется, эмоции — для кино, а это просто баскетбол. Я буду готовиться, приводить себя в необходимую физическую форму и выходить на площадку, как в любом другом матче», — приводит слова Адетокунбо журналист ClutchPoints Захари Вайнбергер в соцсети X.

Греческий форвар