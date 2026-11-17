Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо оценил взаимодействие с партнёрами по команде в нападении на фоне пятиматчевой победной серии в регулярном чемпионате НБА.

«Я просто стараюсь принимать правильные решения. Бывают моменты, когда я прохожу в трёхсекундную зону и вижу перед собой двух-трёх защитников. Тогда я стараюсь найти правильное решение. Райан Конуэлл, Дэвион Митчелл, Бобби Портис, Клэй Томпсон и Эндрю Уиггинс — все они попадают свои броски. Поэтому, думаю, эта составляющая моей игры становится проще», — приводит слова Адетокунбо журналист Захари Вайнбергер в соцсети X.

В последнем матче регулярного чемпионата «Майами» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 128:110. Все пятеро упомянутых греческим форвардом баскетболистов набрали не менее 14 очков. Томпсон и Уиггинс записали на свой счёт по 17 очков, Митчелл и Портис — по 16, Конуэлл — 14.